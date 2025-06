Ancora disagi all’aeroporto di Capodichino, ritardi e quasi 100 voli cancellati

PUBBLICITÀ

Ancora disagi seppur più contenuti rispetto a ieri, all’aeroporto di Capodichino dove i guasti al sistema radar ha scatenato il caos allo scalo napoletano. Diversi i voli cancellati anche oggi, anche di più quelli in partenza o atterrati con forti ritardo rispetto agli orari originariamente previsti. “Speriamo di partire prima o poi, se ci fossero solo dei ritardi sarebbe comunque positivo” affermano ad InterNapoli, caustici, i passeggeri. Intanto Enav S.p.A. fa sapere che dal pomeriggio di lunedì il traffico aereo sull’aeroporto di Napoli-Capodichino è tornato pienamente operativo. Sono infatti terminati i lavori, aggiungono dall’Ente Nazionale Assistenza al Volo, di sostituzione del componente meccanico in avaria del sistema radar deputato alla sorveglianza dell’area di avvicinamento dello scalo.

Giornate di caos all’aeroporto di Napoli Capodichino dove un grave guasto al sistema radar in corso da ieri, lunedì 10 giugno, ha messo in ginocchio l’operatività dello scalo. Centinaia di passeggeri infuriati sono rimasti bloccati, costretti ad attendere all’esterno dello scalo “Ugo Niutta” l’arrivo dei bus per rientrare in alberghi o abitazioni, dopo l’annullamento dei loro voli.

PUBBLICITÀ

Decine di voli cancellati

I dati ufficiali sono eloquenti: nella giornata di ieri, si sono registrate ben 84 cancellazioni, mentre oggi sono stati soppressi altri 14 voli – 7 in arrivo e 7 in partenza. Gravi ritardi anche per i collegamenti internazionali, in particolare con la Germania (Francoforte).

Alcuni voli sono stati dirottati sull’aeroporto “Costa d’Amalfi” di Pontecagnano, in provincia di Salerno, anch’esso gestito da Gesac. Tuttavia, anche qui non sono mancate le difficoltà, soprattutto per l’assenza di collegamenti pubblici efficienti, rendendo complicato il trasferimento dei passeggeri.

Il guasto: cosa è successo al radar?

Ma qual è la causa del disservizio? Secondo quanto comunicato da Enav (Ente Nazionale Assistenza al Volo), si tratta di un malfunzionamento meccanico del radar preposto alla sorveglianza dell’area di avvicinamento dello scalo. In particolare, l’antenna radar non è più in grado di completare una rotazione completa di 360 gradi, rendendo impossibile il monitoraggio di una parte del traffico aereo.

I tecnici sono al lavoro senza sosta per risolvere il problema, ma al momento i disagi continuano a ricadere interamente su viaggiatori e compagnie aeree.

PUBBLICITÀ