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Lievi scosse di terremoto ai Campi Flegrei, arriva la nota del sindaco

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Terremoto ad Ischia, registrata scossa di magnitudo 2.6
Terremoto ad Ischia, registrata scossa di magnitudo 2.6
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L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’amministrazione di Pozzuoli l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.8 (± 0.3), localizzato nei pressi del Monte Spina. Il sisma si è prodotto alle 14:16 ora locale (12:16 UTC) del 28/08/2026, a una profondità di 2,82 km.

Un terremoto di pari magnitudo (1.8) è stato registrato questa anche mattina alle 07:53 nell’area dei Campi Flegrei, a una profondità di 3 km. L’evento sismico, localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli, è stato nettamente avvertito dai residenti della zona di Pozzuoli.

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Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“, assicurato dal Comune.

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