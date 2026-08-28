Bradisismo, il sindaco di Bacoli: “I fondi della Regione per pendolari, famiglie e commercianti”

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Contributi economici per i pendolari, sostegno alle attività commerciali e aiuti alle famiglie degli studenti costretti a frequentare scuole alternative. È il piano annunciato dal sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, dopo il via libera della Regione Campania all’erogazione di fondi destinati ai Comuni dei Campi Flegrei colpiti dallo sciame sismico del 31 luglio.

Per il primo cittadino si tratta di risorse che dovranno essere utilizzate rapidamente per rispondere alle esigenze concrete della popolazione, alle prese da anni con le conseguenze del fenomeno bradisismico.

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«Utilizzeremo subito per i cittadini i fondi stanziati per i comuni flegrei dal Consiglio regionale», ha dichiarato Della Ragione, sottolineando in particolare le difficoltà vissute dai pendolari.

Aiuti per chi viaggia ogni giorno

Tra le priorità dell’amministrazione comunale ci sono infatti studenti e lavoratori che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare continui disagi a causa delle interruzioni del trasporto ferroviario.

«Sono enormi i disagi vissuti da tanti pendolari di Bacoli e dei Campi Flegrei che in questi ultimi tre anni hanno dovuto convivere con le continue interruzioni del trasporto pubblico su ferro a causa del bradisismo. La Cumana è stata più mesi interrotta che aperta dopo le scosse», ha spiegato il sindaco.

Una parte delle risorse sarà quindi destinata a contributi economici per chi ha dovuto sostenere costi aggiuntivi per raggiungere Napoli e altre destinazioni di studio o lavoro.

Sostegno a commercianti e operatori turistici

Gli aiuti non riguarderanno soltanto i pendolari. L’amministrazione comunale intende infatti destinare una quota dei fondi anche alle attività economiche che hanno risentito della diminuzione delle presenze durante le fasi più intense dell’emergenza sismica.

Secondo Della Ragione, i comparti maggiormente penalizzati sono stati quelli della ricettività, della ristorazione e del turismo, che hanno registrato un calo dell’afflusso di visitatori nei giorni caratterizzati dalle scosse più forti.

Fondi anche per gli studenti di Bellavista

Un’altra parte delle risorse sarà utilizzata per garantire il trasporto degli alunni della scuola di Bellavista verso le nuove sedi individuate dopo la chiusura dell’edificio scolastico in seguito al terremoto dello scorso maggio.

Per la struttura sono già previsti interventi di messa in sicurezza nell’ambito delle attività coordinate dal commissario straordinario per l’emergenza bradisismo.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di trasformare rapidamente i fondi ottenuti dalla Regione in misure concrete a sostegno delle categorie maggiormente colpite dagli effetti del bradisismo e delle continue scosse che interessano l’area dei Campi Flegrei.