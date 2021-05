Incidente sul lavoro ieri al Porto Turistico di Nettuno, vicino Roma. Un operaio di 54 anni, originario di Napoli, nel corso di un lavoro di rimessaggio, è caduto da un’altezza di 4 metri. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in gravi condizioni in ospedale. Sul posto i carabinieri della stazione di Nettuno e gli ispettori della Asl Roma 6 per gli accertamenti del caso.

Qualche giorno fa, in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ha fatto molto discutere la morte di Luana D’Orazio.

È rimasta impigliata nel rullo del macchinario a cui stava lavorando, che l’ha trascinata uccidendola. Così è morta a 22 anni Luana D’Orazio, mamma di un bambino di 5 anni. Originaria di Pistoia, dove viveva con i genitori e il fratello, da circa un anno lavorava in un’azienda tessile del distretto di Prato, a Oste di Montemurlo. L’incidente è avvenuto nella mattina di lunedì 3 maggio, mentre la giovane stava lavorando all’orditoio, la macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto. Accanto a lei c’era un collega, girato di spalle: quando si è voltato ha visto quello che era successo, ma ha riferito di “non aver udito grida di aiuto”.

L’allarme è scattato subito, sul posto arrivati oltre ai vigili, carabinieri e sanitari, ma i soccorsi sono risultati vani. Intervenuti anche i tecnici della Asl Toscana centro: hanno posto sotto sequestro macchinario e circostante area per la verifica dei dispositivi di sicurezza. La magistratura ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte e si attendono gli esiti degli accertamenti sul posto. Tra Prato e Pistoia è il secondo infortunio mortale sul lavoro in un’azienda tessile quest’anno: il 2 febbraio Sabri Jaballah, 23 anni, aveva perso la vita schiacciato da una pressa a Montale. Lo ricordano anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Prato, che stanno organizzando una “forte azione di mobilitazione” per venerdì.