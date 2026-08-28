Viaggiava sulla Napoli-Roma con 18 kg di droga: arrestato dalla Polizia stradale nel Casertano

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Diciotto chili di hashish nascosti in auto, suddivisi in 176 panetti e trasportati lungo l’autostrada A1. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord, che hanno arrestato un uomo con l’accusa, nella fase delle indagini preliminari, di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi.

Il controllo è scattato al chilometro 721+900 in direzione Nord, nel territorio di Pastorano, in provincia di Caserta. Gli agenti hanno fermato il veicolo e avviato le consuete verifiche sulla documentazione. Durante il controllo, però, il conducente avrebbe manifestato un evidente stato di nervosismo e insofferenza, attirando l’attenzione dei poliziotti.

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A quel punto gli agenti hanno deciso di procedere con una perquisizione, sia personale sia del veicolo. Ed è proprio all’interno dell’abitacolo che è stato trovato il carico di droga.

In particolare, gli investigatori hanno rinvenuto due borsoni contenenti 176 panetti di una sostanza marrone, avvolti in cellophane trasparente e contrassegnati dalla sigla “MBF”. Il materiale è stato sottoposto agli accertamenti scientifici, che ne hanno confermato la natura: si trattava di hashish, per un peso complessivo di circa 18 chilogrammi.

Per l’uomo sono quindi scattate le manette. Dopo l’arresto in flagranza, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito dell’indagine relativa al presunto trasporto della sostanza stupefacente.

Nella successiva udienza di convalida, il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

L’indagine si trova comunque nella fase preliminare. L’arrestato è quindi da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva e la responsabilità penale dovrà essere accertata nel corso del procedimento. La misura cautelare è stata adottata nell’ambito del contraddittorio previsto per questa fase e il giudice della successiva fase processuale potrà valutare anche l’eventuale assenza di responsabilità dell’indagato.