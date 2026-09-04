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Angoscia nel Salernitano, bimbo di 2 anni ingerisce solvente per pittura: trasferito d’urgenza al Santobono

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Momenti di paura a Polla, dove un bambino di circa 2 anni ha ingerito accidentalmente del solvente per la pittura. L’episodio si sarebbe verificato durante un momento di distrazione dei genitori, una coppia di nazionalità straniera.

Immediatamente è scattato l’allarme. Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Curto” di Polla. Dopo le prime cure e valutata la gravità della situazione, i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento urgente al Santobono di Napoli, struttura specializzata nell’assistenza pediatrica.

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L’elicottero è partito dal campo di calcio “Antonio Medici” di Polla, con a bordo il bambino e i sanitari valdianesi, diretti verso il capoluogo campano.

Le condizioni del piccolo sono gravi. Sono in corso le attività mediche necessarie per prestargli le cure del caso.

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