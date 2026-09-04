Ruba un camion e non si ferma all’alt, poi si schianta: arrestato nel Napoletano

PUBBLICITÀ

I carabinieri della stazione di Somma Vesuviana hanno arrestato un 33enne trovato alla guida di un camion risultato rubato durante la notte. I militari, individato il camion durante un pattugliamento, provano a fermarlo, ma il conducente tira dritto.

Parte l’inseguimento per le strade del comune. A bordo ci sono un 33enne e una 30enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Durante la corsa l’autocarro perde il controllo e finisce contro un muro in via Pomigliano. I carabinieri raggiungono il mezzo e li fanno scendere. Dalle indagini effettuate i due avevano rubato il camion la sera prima. Il 33enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per furto. Anche la donna, denunciata, dovrà rispondere di furto.

PUBBLICITÀ