Meccanico ferito a Napoli, si costituisce il “pistolero”

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Si è costituito ieri sera Raffaele Festa, il 42enne che ha ammesso di aver sparato ieri mattina a un meccanico, reo – a suo dire – di non avergli voluto riparare lo scooter. Accompagnato dal suo legale Giovanna Limpido, si è presentato negli uffici della Squadra Mobile, guidata dal dirigente Mario Grassia, e nei suoi confronti è stato eseguito un fermo per tentato omicidio e possesso di arma da fuoco. Gli investigatori erano già risaliti a lui e lo avevano identificato dopo quanto avvenuto in via Salvator Rosa, con il ferimento di Maurizio Del Gaudio, meccanico della zona.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30 di ieri. È a quell’ora, infatti, che la polizia ha ricevuto la segnalazione di un uomo ferito a colpi di arma da fuoco in un’officina di via Salvator Rosa, a due passi dal Museo Archeologico Nazionale. I riscontri non si sono fatti attendere. Individuata la vittima, che nel frattempo era stata trasportata in ospedale, gli agenti ne hanno subito raccolto la testimonianza.

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L’uomo ha spiegato di essere stato ferito da un cliente al culmine di una lite scoppiata per futili motivi: la mancata consegna del motorino all’istante. Le indagini sul caso sono state inizialmente condotte dai poliziotti del commissariato Dante che, raccolta la deposizione della vittima, si sono subito messi alla ricerca del pistolero. Il 42enne, una volta individuato, è stato posto in stato di fermo indiziato di delitto per tentato omicidio e possesso di arma da fuoco. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale, in attesa di comparire davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida del provvedimento.