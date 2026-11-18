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Sarà l’autopsia, che non è ancora stata fissata, a chiarire con precisione le cause della morte di Anna Boffa, insegnante di 36 anni morta lo scorso 13 novembre all’ospedale di Salerno, dove era ricoverata da qualche giorno.

L’attenzione degli inquirenti – le indagini sono coordinate dalla Procura di Salerno – si concentrano sulla gravidanza interrotta dalla donna: Anna, infatti, aveva scoperto di essere incinta del primo figlio, ma la gioia era stata presto soppiantata dallo sconforto quando le era stato comunicato che si trattava di una gravidanza extrauterina e che, quindi, andava interrotta.

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Anna morta nel Salernitano dopo interruzione di gravidanza, indagini su farmaco abortivo

Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, che sulla vicenda mantengono uno stretto riserbo, Anna Boffa sarebbe stata visitata in due strutture sanitarie in Basilicata, nell’ultima delle quali le sarebbe stato somministrato il farmaco che si utilizza solitamente per interrompere una gravidanza, quando non è necessario intervenire chirurgicamente. Dopo qualche tempo, però, la 36enne avrebbe iniziato a stare male, fino al ricoverato al Ruggi d’Aragona di Salerno, dove poi è sopraggiunto il decesso.

Gli inquirenti mirano ora a capire se possa esserci una correlazione tra il farmaco utilizzato per interrompere la gravidanza extrauterina e le successive complicazioni di salute che hanno poi portato alla morte dell’insegnante. Dal canto suo, anche l’ospedale di Salerno ha aperto una indagine interna per comprendere cosa si accaduto durante la permanenza della donna nel nosocomio.

Insegnante all’istituto superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, Anna Boffa viveva insieme al marito Giovanni, agente della Polizia di Stato, a Postiglione, cittadina dell’entroterra Salernitano, la cui comunità è stata sconvolta dall’improvvisa e prematura scomparsa della donna. “La perdita di una giovane donna suscita profonda commozione in tutta la comunità. A quanti hanno conosciuto e voluto bene ad Anna, auguriamo di trovare conforto nell’affetto reciproco e nei ricordi condivisi. Che il legame con lei possa continuare a essere una fonte di forza nei giorni a venire” ha detto Carmine Cennamo, il sindaco di Postiglione.