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È durata molto meno del previsto la detenzione a Nisida di Christian Giorgetti, il diciottenne che all’alba di venerdì 13 novembre è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per una rapina a mano armata, commessa con altri due complici, durante la serata dello scorso 25 settembre, in danno di una coppia di fidanzati che girava per le strade di San Giorgio a Cremano in sella ad un Beverly. Il baby-bandito di Ponticelli, difeso dagli avvocati Giuseppe Milazzo e Immacolata Romano, nonostante si sia avvalso della facoltà di non rispondere, è stato scarcerato due ore dopo l’interrogatorio di garanzia reso davanti al Gip del Tribunale per i minorenni di Napoli Filomena Capasso.

I suoi legali, infatti, hanno evidenziato discrepanze nel riconoscimento del loro indagato e l’inattendibilità di uno dei ragazzi finiti in manette che, subito dopo essere stato arrestato in flagranza ha puntato il dito contro Christian Giorgetti e F.C. ancora minorenne.

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Gli agenti di San Giorgio a Cremano, non essendo riusciti a delineare un quadro investigativo robusto, secondo la difesa avrebbero sostenuto che anche l’altro indagato avesse fatto il nome di Giorgetti. Ma i difensori Milazzo e Romano hanno chiesto che quelle dichiarazioni fossero dichiarate inutilizzabili, demolendo il quadro accusatorio.