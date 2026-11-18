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E’ stata fermata una persona, per l’omicidio di Elda Capuano, l’88enne trovata senza vita ieri mattina, martedì 17 novembre, nella sua abitazione di Castel San Giorgio. Si tratterebbe di un familiare, vicino di casa della vittima che avrebbe confessato.

Anziana uccisa in casa nel Salernitano, fermato un vicino di casa della vittima

Preziose, per l’individuazione dell’uomo, sarebbero state le immagini di videosorveglianza di un esercizio commerciale della zona. Il delitto si sarebbe consumato dopo le 22 di ieri sera.

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La salma della anziana – uccisa da almeno 10 fendenti – ora si trova all’ospedale di Mercato San Severino e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore.

“Oggi la nostra comunità è stata colpita al cuore da una tragedia immane e inaccettabile”, ha osservato la sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, aggiungendo che “la nostra cara concittadina Elda, di 88 anni, moglie dell’indimenticato Domenico Sessa a cui è intitolato il nostro campo sportivo, è stata barbaramente assassinata”.

“Siamo sconvolti e profondamente addolorati di fronte a un atto cosi’ efferato. Elda – prosegue – era punto di riferimento di una famiglia stimata; un’insegnante che ha dedicato la sua vita alla crescita e all’educazione di intere generazioni di nostri concittadini, lasciando un segno indelebile di garbo, dedizione e umanità. In segno di profondo rispetto, cordoglio e partecipazione dell’intera comunità, annuncio sin d’ora che nel giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino”, conclude la prima cittadina.