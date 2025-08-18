Ansia nel Salernitano per Anca Raluca Miron, la 38enne è scomparsa

PUBBLICITÀ

Dall’altra notte non si hanno più notizie di Anca Raluca Miron, 38 anni, residente a Montecorvino Pugliano. La donna si sarebbe allontanata intorno alle ore 3 dalla zona di Torello a bordo della sua auto, una Fiat Croma beige targata DB527DK, senza più fare ritorno.

Non avendo più ricevuto alcun contatto, i familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche estese a tutta la provincia di Salerno. I parenti lanciano un appello alla cittadinanza chiedendo la massima collaborazione: chiunque abbia informazioni o avvisti il veicolo è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

