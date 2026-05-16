Paura a Napoli, lancia il banco contro il compagno di classe: 16enne in ospedale

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Momenti di tensione in una scuola di Napoli, dove una lite tra due studenti sarebbe degenerata fino a provocare il ferimento di un 16enne. Secondo quanto emerso, durante il diverbio uno dei ragazzi avrebbe scagliato un banco contro il compagno di classe, colpendolo violentemente al fianco sinistro. La notizia è riportata da Il Mattino.

Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cto dell’Azienda dei Colli, dove inizialmente lamentava un forte dolore nella zona colpita. Gli accertamenti eseguiti dai medici, tra ecografie ed esami diagnostici, hanno però evidenziato una grave contusione renale compatibile con un trauma da forte impatto.

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Il 16enne, arrivato in ospedale nella serata di venerdì, è attualmente ricoverato con una prognosi di 25 giorni. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, sarebbero stabili.