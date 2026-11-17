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Sedici anni fa finiva la latitanza di ‘o Ninno, l’ex boss dei Casalesi oggi collaboratore di giustizia. Era il 17 novembre del 2010 quando Antonio Iovine fu tradito dal Roccobabbà, un dolce molto diffuso a Casal di Principe. La primula rossa della camorra casertana era nascosta a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. Una latitanza durata oltre quattordici anni: tanti da permettere agli archivi della questura di avere sue foto solo in bianco e nero.

‘O Ninno si nascondeva nella sua terra, protetto dalla gente che lo aveva visto nascere, crescere e seminare il terrore. Una latitanza lunghissima tradita soltanto dal dolce che tanto gli piaceva: il Roccobabbà. Il lunedì antecedente alla cattura era stata infatti intercettata una telefonata in cui si avanzava all’interlocutore una richiesta ritenuta insolita, come quella dell’acquisto di un Roccobabbà, il tipico dolce di Casal di Principe a base di crema e cioccolato fondente. Una vera prelibatezza di cui il boss andava pazzo. Sarebbe stata proprio tale circostanza a indurre negli investigatori il fondato sospetto sulla presenza di Iovine nell’abitazione di via Cavour a Casal di Principe.

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IL PENTIMENTO DI ‘O NINNO, LA SVOLTA DI ANTONIO IOVINE

Nel maggio del 2014, dodici anni fa, Antonio Iovine decise di iniziare a collaborare con la giustizia. Da quella data cominciò a ricostruire ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli il complesso delle attività e dei rapporti di uno dei più potenti clan di camorra: dalla gestione delle attività criminali alle guerre fra clan, fino ai rapporti con esponenti politici.

Iovine è stato da sempre considerato uno dei quattro capi storici del clan dei Casalesi, insieme a Francesco Bidognetti, Francesco Schiavone (conosciuto come Sandokan, anch’egli successivamente divenuto collaboratore di giustizia) e Michele Zagaria. Prima del pentimento, era stato condannato all’ergastolo in via definitiva al termine del processo “Spartacus”, il più importante procedimento contro il clan.