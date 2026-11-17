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Si è tenuta lunedì una nuova riunione presso la prefettura di Napoli per l’esame delle conseguenze derivanti dalle complesse vicende giudiziarie afferenti alle aziende di raccolta rifiuti che riguardano diversi comuni dell’area di Napoli Nord tra cui Marano.

“Il decreto di sequestro preventivo, è stato emesso in via d’urgenza dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli, già convalidato dal GIP, nei confronti di diversi indagati, che gestiscono i servizi di raccolta rifiuti con vari ruoli (la Vittoria srl, con sede a Napoli, la Marano Ambiente scarl, con sede a San Prisco, e la Angel srl, con sede a Santa Maria alla Carità). L’attività di indagine è stata affidata dall’A.G. all’esecuzione della Guardia di finanza – assicura la Commissione Straordinaria – In conseguenza di ciò è stato nominato l’avv. Valerio Di Stasio Commissario giudiziario delle Aziende ed è in corso lo sblocco da parte della Banca referente dei conti correnti bancari sequestrati alle Aziende. Il Comune di Marano per far fronte alle esigenze di raccolta dei rifiuti si è immediatamente reso disponibile per assicurare l’anticipazione in via sostitutiva degli stipendi a tutti i lavoratori. Tale operazione, peraltro, già portata a termine provvedendo ai pagamenti degli stipendi di settembre, appena saranno disponibili le relative contabili consentirà di procedere alla corresponsione di quelli di ottobre che dovevano essere pagati il 15 novembre“.

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L’incontro tra l’Amministrazione di Marano e il Commissario Giudiziario

Nel corso dell’incontro l’Amministrazione di Marano ha assicurato al Commissario giudiziario, in questa fase d’avvio di attività, ogni forma di collaborazione anche per il pagamento in via straordinaria ed urgente del carburante e delle coperture assicurative dei mezzi impossibilitati così ad operare, con grave pregiudizio per l’igiene e la sicurezza pubblica. A tal fine, acquisito l’impegno delle relative imprese, è stata già adottata dai Commissari di Marano un’apposita ordinanza contingibile ed urgente per il ripristino delle polizze dalla mezzanotte di martedì ed il fido per l’acquisto di carburanti sulla base della trasmissione dei relativi atti di pagamento.

Il Commissario giudiziario, cui è stato assicurato dal comune di Marano ogni assistenza collaborativa cercando di guidare gli eventi verso un’immediata ripresa del servizio, per evitare maggiori disagi per la città, si è poi impegnato a voler proseguire il cammino amministrativo già intrapreso per addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con l’Ente comunale. Procedimento quest’ultimo ora reso ancor più complesso dall’attività giudiziaria in corso ma tendente a garantire alla cittadinanza un nuovo e più affidabile gestore con un nuovo e più adeguato contratto di servizio per un definitivo miglioramento della raccolta rifiuti in Città.