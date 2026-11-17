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Ancora un episodio di furto a Napoli, e ad essere coinvolto è nuovamente un ladro col “vizio di bere”. Dopo l’assalto nel ristorante giapponese ad Ercolano, con un 41enne che una volta entrato al suo interno ne era uscito portando via diverse bottiglie di liquore, ora è la volta della caffetteria “Ciampa”, un vero e proprio punto di riferimento del Centro Direzionale.

Entra nel bar a Napoli e ruba una bottiglia di liquore, ladro ubriacone ripreso dalle telecamere

Come mostrato dalle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza, si nota il “cliente” temporeggiare per qualche istante davanti al bancone del bar, e nel momento in cui gli altri clienti sono distratti e il barista è girato di spalle, l’uomo afferra una bottiglia di liquore dallo scaffale alla sua sinistra, per poi nasconderla sotto il giaccone e dileguarsi.

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L’attività ha successivamente pubblicato la registrazione sui propri canali social, rivolgendo un messaggio al ladro: “Capiamo che la fretta a volte giochi brutti scherzi, ma uscire dal locale con una bottiglia di liquore sotto braccio dimenticandosi di passare alla cassa è una “distrazione” che proprio non possiamo tollerare. Le nostre telecamere hanno ripreso l’intera scena (che al momento pubblichiamo, per pura cortesia, limitatamente ad un solo fotogramma e con il viso oscurato dei presenti). Tu sicuramente saprai riconoscerti. Aspetteremo qualche giorno per ricevere il pagamento dovuto e, cosa ancor più importante, le dovute scuse. In caso contrario, dovremo concludere che non si tratta di sbadataggine, ma di un miserevole episodio di furto che la Procura della Repubblica sarà ben in grado di perseguire sulla base dei filmati che consegneremo. A te la scelta”.