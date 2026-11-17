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“Check your drink“, il test per scoprire se nel drink che si sta per bere è stata sciolta la cosiddetta “droga dello stupro” potrà essere ritirato gratuitamente in 60 farmacie di Roma e provincia aderenti a Federfarma per tutto il mese di novembre.

Sono 5mila gli stick per il rilevamento rapido di sostanze stupefacenti messi a disposizione nell’ambito dell’iniziativa “Il consenso non si scioglie”, che torna per il secondo anno coinvolgendo questa volta anche alcune farmacie di Brindisi e Brescia.

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“Check your drink”, come funziona il test

Come spiega la stessa Federfarma in una nota: «L’obiettivo è contrastare il fenomeno del “drink spiking”, ossia l’aggiunta di droghe nei cocktail all’insaputa delle vittime per stordirle e abusarne sessualmente». La scelta del mese non è casuale: novembre è dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne e il 25 è la Giornata nazionale per la sua eliminazione.

Per utilizzare gli stick basterà prelevare una goccia del proprio cocktail e depositarla sull’apposita area reattiva per verificare in pochi secondi l’eventuale presenza di sostanze come GHB, ketamina, cocaina e scopolamina. Droghe spesso inodori e insapori, che possono indurre in chi le assume perdita di coscienza, amnesia e incapacità di difendersi. Il test ha un’accuratezza dichiarata fino al 98 per cento.