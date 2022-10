Appartamenti occupati da abusivi nel noto parco, scatta lo sgombero ai Colli Aminei

Massiccio dispiegamento di forze dell’ordine questa mattina in Viale Colli Aminei per lo sgombero di due appartamenti occupati da abusivi all’interno del Parco Amendola, al civico 34. In azione dalle prime ore del mattino gli agenti della Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri e Napoli Servizi.

Viale Colli Aminei, sgomberate due case: in una abitava abusivamente una famiglia con un minore

Due le case sottratte ai legittimi proprietari. La prima, in cui abitava una famiglia composta da un uomo, due sorelle di circa 30 anni e il figlio 13enne di una delle due, era stata occupata in maniera abusiva mentre la casa era vuota. Vi abitava una signora anziana: circa un mese fa era stata ricoverata in ospedale. Gli occupanti ne hanno quindi approfittato per appropriarsi illecitamente dell’abitazione, gettando in strada il mobilio e gli effetti personali della malcapitata. La situazione è stata segnalata alla polizia dalla nipote della legittima proprietaria, che ha sporto regolare denuncia per riappropriarsi della sua casa.

All’arrivo delle forze dell’ordine il bambino che viveva in casa si trovava a scuola: per fortuna non ha assistito alle scene di tensione che si sono verificate. Quando, cioè, uno degli occupanti ha dato in escandescenza e ha distrutto con una mazza una finestra e parte dell’arredamento dell’appartamento.

Nella seconda casa occupata, che si trova all’interno di un’altra palazzina, viveva invece una persona che all’arrivo delle forze dell’ordine era già andata via. L’abitazione in questo caso apparteneva, invece, a una persona deceduta pochi mesi fa.

Le occupazioni sono avvenute all’interno di un Parco residenziale molto noto dei Colli Aminei, dotato di giardini e posti auto. Azioni illecite che, dunque, non sono passate inosservate.

Guerra agli abusivi: pugno duro del Comune di Napoli

Procede a ritmo spedito la lotta che il Comune di Napoli ha intrapreso contro gli abusivi. Il blitz ai Colli Aminei di questa mattina è stato realizzato “per scongiurare il diffondersi di questo tipo di iniziative illecite . Se delle persone con un disagio sociale occupano abusivamente una casa è bene provvedere in tempi celeri allo sgombero. Per evitare che questi mettano radici e investano del denaro nelle abitazioni occupate, cominciando, per esempio, lavori di ristrutturazione”, ha detto Ciro Esposito, comandante della Polizia Municipale di Napoli presente sul posto.

Circa 40 gli interventi svolti contro gli abusivi dall’inizio dell’anno. Uno dei più eclatanti, quello in via Egiziaca a Pizzofalcone, quando delle persone occuparono senza permesso una casa approfittando dell’assenza temporanea della padrona di casa 90enne.

Proprio ieri la Giunta comunale ha approvato un pacchetto di quattro delibere per regolamentare il tema casa in città. Lo scopo del Comune di Napoli è quello di delineare una strategia finalizzata a ripristinare la legalità e allo stesso tempo a salvaguardare i diritti delle fasce sociali più deboli. A lavorare in forma congiunta alla predisposizione di questi strumenti innovativi l’assessore all’Urbanistica Laura Lieto, l’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese, l’assessore al Patrimonio Pier Paolo Baretta e l’assessore alla Legalità Antonio De Iesu.