Marano in lutto per Armando Guidelli, l’imprenditore è morto a 51 anni

La comunità di Marano e l’intero territorio giuglianese piangono la scomparsa di Armando Guidelli, venuto a mancare a soli 51 anni dopo una dura battaglia contro una rara forma di leucemia che, in pochi mesi, non gli ha lasciato scampo. Fino all’ultimo, Armando ha affrontato la malattia con coraggio e dignità, mostrando una forza che ha commosso chi gli è stato accanto.

Imprenditore stimato e titolare della CRC Guidelli di Giugliano, azienda specializzata nelle modifiche, revisioni e collaudi di furgoni, gru e automezzi, Armando era apprezzato non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua umanità e disponibilità.

La sua perdita lascia un vuoto profondo nella vita della compagna, delle due figlie, dei genitori e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, oggi uniti nel dolore per l’addio a un uomo serio, leale e generoso.

L’ultimo saluto è previsto per oggi: dalle ore 12:00 sarà allestita la camera ardente presso la Casa Funeraria Cesarano in via Don Luigi Sturzo 5, a Calvizzano. I funerali si terranno alle ore 17:30 nella chiesa parrocchiale Spirito Santo di Marano, in via Piave.