Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, lei gioisce sui social

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Stamattina è stato arrestato Francesco Pio Bianco, figlio di Rita De Crescenzo. E’ stata propria la tiktoker napoletana ad annunciarlo sul suo canale social. “Lo dico io prima che esce sui giornali, mio figlio è stato arrestato – ha detto la donna – Lo Stato ha fatto il suo dovere, viva le forze dell’ordine.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli: “I nodi vengono al pettine — dichiara Borrelli — e la notizia dell’arresto del figlio di Rita De Crescenzo è la naturale conclusione di un percorso fondato sull’illegalità. Oggi la madre dice che ‘chi sbaglia paga’, ma se questo principio fosse stato applicato a lei, che ha processi in corso per reati gravi come lo spaccio ed è da sempre legata al clan Elia del Pallonetto, probabilmente suo figlio non avrebbe imboccato la strada delle baby-gang.”

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“È inutile recitare la parte di chi è per la legalità ora che le manette sono scattate — incalza il deputato — quando per anni si è remato contro lo Stato. Non dimentichiamo che la De Crescenzo ha insultato i servizi sociali quando il figlio le fu tolto temporaneamente, arrivando ad aiutarlo nella fuga dal centro a cui era stato affidato. È la stessa persona che ha usato i social per istigare soggetti vicini alla camorra a ‘levarmi di mezzo’ perché denunciavo lo schifo che pubblicizzava.”