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Diciotto pistole, tra cui una Smith & Wesson, delle Glock e delle Beretta di vari modelli, 4 fucili, 19 caricatori, 12 cartucce da arma lunga, 488 munizioni di vario calibro e un mirino telescopico. Ma anche droga, giubbotti antiproiettili e tre maschere realistiche in gomma, riproducenti volti umani con baffi, lentiggini, pizzetto ed altri dettagli per camuffarsi senza destare sospetti. Questo è quanto la polizia ha trovato in un’abitazione nella zona Ponti Rossi.

Arrestati una 68enne e un 19enne, nonna e nipote, per detenzione illegale di armi da guerra e di armi clandestine, relativo munizionamento, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, reati aggravati dal metodo mafioso. È stato il personale della Squadra Mobile a trovare le armi. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato anche 42 confezioni di droga contenenti oltre 25 kg di hashish, 7 involucri di cocaina del peso di 765 grammi. Infine ritrovato dagli operatori anche una bomba a mano nascosta sotto il materasso di un letto a castello.

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