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Reagì ad una rapina, è stato scarcerato con affidamento in prova ai servizi sociali Giuseppe Greco. Si tratta del giovane di Marano che travolse e uccise due rapinatori in via Consolare Campana a Marano. Grazie ai suoi legali, gli avvocati Domenico Dello Iacono e Valentina Alfieri, Greco ha così ottenuto un’attenuazione della misura cautelare. In primo grado Greco era stato condannato a 14 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio volontario. In appello invece, in accoglimento della proposta di concordato avanzata dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Luigi Poziello del foro di Napoli nord, con parere favorevole del Procuratore Generale Dottor Giovanni Cilenti, la pena fu rideterminata a 10 anni di reclusione (con sconto pari a 4 anni e quattro mesi).

Al giovane fu riconosciuta l’attenuante della provocazione, che prevede uno sconto di pena fino ad un terzo, proprio in virtù del fatto che la sua reazione fu provocata dall’azione delittuosa dei due rapinatori. Giuseppe Greco in via Antica Consolare Campane travolse e uccise due rapinatori che in precedenza gli avrebbero rubato un Rolex. Il 27 enne viaggiava a bordo di una Smart, mentre i due rapinatori di Sant’Antimo, Ciro Chirollo e Domenico Romano, avevano agito a bordo di uno scooter.

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A seguito dello scontro i due rapinatori rimasero uccisi sul colpo e Greco si allontanò dal posto. Andò poi dai carabinieri a denunciare la rapina, non tutto quello che era successo dopo. In un primo momento si pensò che i due rapinatori erano morti a seguito di un incidente capitatogli durante la fuga. Le telecamere di sorveglianza installate nella zona raccontarono la verità agli investigatori. Ripresero il momento in cui Greco investì i due giovani a bordo del T-Max e gli attimi successivi in cui andò via dal luogo del delitto.