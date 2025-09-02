Assaltano il portavalori armati di fucili, caccia alla banda in Sardegna

PUBBLICITÀ

E’ fallito ieri mattina un assalto a un portavalori lungo la strada statale 387 nella zona di Sant’Andrea Frius, nella città metropolitana di Cagliari. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri che si stanno occupando del caso, quattro individui incappucciati, armati di fucili, hanno tentato di bloccare il mezzo blindato, piazzando di traverso sulla carreggiata alcune auto alle quali hanno dato fuoco. L’autista del portavalori, resosi conto della situazione, è riuscito a compiere una manovra repentina e a mettersi in salvo, eludendo così l’assalto.

Caccia alla banda in Sardegna

Contemporaneamente gli automobilisti in transito hanno dato l’allarme. I rapinatori hanno immediatamente abbandonato il piano, fuggendo. Sul posto, dove sono rimaste solo le auto in fiamme, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Dolianova e del nucleo investigativo di Cagliari, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dei fatti. Sono in corso le ricerche per rintracciare i responsabili con l’attivazione del piano prefettizio Anticrimine e dei posti di blocco nelle principali arterie stradali del territorio.

PUBBLICITÀ