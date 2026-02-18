Assalto al portavalori in Puglia, ritrovate due auto dei banditi

PUBBLICITÀ

Altre due auto sono state ritrovate nelle campagne salentine completamente bruciate. La scoperta è stata fatta nel pomeriggio del 16 febbraio. Si tratta di un‘Alfa Romeo Stelvio di colore scuro e di una Kia Sportage bianca che sarebbero state usate nella tentata rapina a un portavalori di un istituto di vigilanza.

A bordo c’erano dei lampeggiati per renderle simili alle auto di scorta delle forze dell’ordine. L’Alfa e la Kia erano state abbandonate in un terreno di campagna tra Salice Salentino e Guagnano. La scoperta è stata condotta dai carabinieri di Campi Salentina.

Le indagine della DDA sull’assalto al portavalori

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, stanno ricostruendo organigramma, braccia, menti e fiancheggiatori dell’assalto paramilitare. L’assalto avrebbe fruttato al gruppo 6 milioni di euro ma è sfumato grazie al pronto intervento dei carabinieri, alla reazione adeguata dei sei vigilantes presi di mira, e al funzionamento del sistema antirapina del blindato.