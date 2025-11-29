PUBBLICITÀ
Assalto all’area di servizio sull’A16 verso Napoli, malviventi via con sigarette e cellulare della commessa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
La Polizia, al termine di un lungo inseguimento, ha tratto in arresto tre soggetti di origine campana per rapina aggravata ai danni di un punto di ristoro nell’area di servizio dell’autostrada A16.

In particolare, nella notte di giovedì, è giunta la segnalazione di una rapina durante la quale tre individui, dopo aver minacciato con una pistola una dipendente e averle sottratto il cellulare, l’hanno costretta a consegnare sigarette e altra merce.

Successivamente i tre, a bordo di un’utilitaria a noleggio con targhe rubate, sono fuggiti in direzione Napoli ma, dopo un inseguimento di diversi chilometri, sono stati bloccati da due pattuglie della Polizia Stradale di Avellino e di Napoli sul raccordo autostradale di Capodichino.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto, mentre la refurtiva, del valore di circa 3.000 euro, è stata interamente recuperata.

