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Muore dopo essere stata dimessa due volte, indagati due medici ad Avellino

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Muore dopo essere stata dimessa due volte, indagati due medici ad Avellino
Muore dopo essere stata dimessa due volte, indagati due medici ad Avellino
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Due medici dell’ospedale Moscati di Avellino sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura con l’ipotesi di omicidio colposo e lesioni in ambito sanitario.

L’inchiesta è stata aperta dal pm Marco Auciello dopo la denuncia presentata dai familiari di una 63enne, residente in provincia di Avellino, deceduta in ospedale il 2 maggio scorso. La donna era stata visitata due volte, il 24 aprile in Pronto soccorso, e il 28 aprile da un medico specialista in intramoenia, poi rimandata a casa senza effettuare una trasfusione urgente, come hanno denunciato i congiunti. Il giorno prima del decesso si era reso necessario il trasferimento urgente della 63enne in ospedale, dove giunse in coma dopo un arresto cardiaco, per essere sottoposta a un intervento chirurgico.

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