Assalto al “Genio del Kebab” ad Aversa, bandito minaccia i dipendenti e fugge con l’incasso

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Rapina ai danni del “Genio del Kebab” di via Gramsci ad Aversa. E’ accaduto nella serata di mercoledì scorso, 15 aprile. Secondo quanto ricostruito, e come poi reso noto sui social dal titolare dell’attività Giuseppe Conte, un uomo, con il volto coperto, ha raggiunto il locale facendo irruzione con la pistola in pugno.

L’arma è stata puntata contro una dipendente al bancone, forzando poi la cassa e portando via il denaro contenuto all’interno. Il malfattore, che ha agito in solitaria, è poi scappato a bordo di uno scooter.

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Le parole del titolare del “Genio del Kebab” Giuseppe

Queste le parole di Giuseppe Conte in un video apposito pubblicato sui social: “Non avrei mai pensato di pubblicare questo video, ci ho pensato molto se farlo o meno perché non ho mai voluto cavalcare l’onda dell’hype o fare pena a qualcuno. E’ la seconda volta che vengono a farci “visita” al nostro store di via Gramsci, ma questa volta la rapina è stata più violenta e rivedere queste immagini mi ha scosso molto. Chi ci conosce sa i sacrifici che io e la mia famiglia facciamo e l’impegno che mettiamo nel nostro lavoro e quando succedono queste cose, portano solo tristezza e amarezza. Ho deciso di condividere il video per dare l’esempio buono di questa cosa, affinché tanti giovani possano guardarlo e rendersi conto che scegliere la via più facile non sempre porta buoni frutti, e non cadere in queste cose. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma se da quella pistola fosse partito un colpo, oggi non so se sarei qui a fare questo video, magari ne starei facendo un altro. Mi rivolgo ai giovani: studiate, realizzatevi perché prendere la via più semplice può essere spesso pericoloso, e quando succedono queste cose ci resti molto male, sono cose che ti sconvolgono l’animo”.

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