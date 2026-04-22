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Inchiesta false residenze a Villaricca: sette persone a giudizio

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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Inchiesta false residenze a Villaricca sette persone a giudizio
Inchiesta false residenze a Villaricca sette persone a giudizio
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Si apre un nuovo capitolo nell’inchiesta sulle presunte irregolarità nel rilascio di residenze anagrafiche a cittadini brasiliani nel Comune di Villaricca. Sono sette le persone che dovranno comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare fissata per il prossimo 6 giugno presso il Tribunale di Napoli Nord, davanti al giudice Forte.

Secondo quanto ipotizzato dalla Procura, al centro dell’indagine vi sarebbero presunti episodi di corruzione legati alla gestione delle pratiche di residenza anagrafica. Gli inquirenti contestano inoltre l’ipotesi di reato associativo, ritenendo che possa essersi strutturato un sistema organizzato finalizzato ad agevolare il rilascio di documenti a cittadini stranieri che, secondo l’accusa, non ne avrebbero avuto diritto.

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L’indagine si concentra su presunte alterazioni delle procedure amministrative che avrebbero consentito a cittadini brasiliani di ottenere la residenza in Italia in modo irregolare, con possibili ricadute anche sull’ottenimento della cittadinanza.

Gli imputati sono: Silmara Fabotti, Flavio Alan Yogui, Alessio De Rosa, Alessandro De Vivo, Antonio Amato, Antonio Opera e Martins Juneo. ra loro figurano anche vigili urbani e dipendenti comunali, secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta. Saranno assistiti da diversi legali tra cui gli avvocati Luigi Poziello, Nunzio Limite, Domenica Castellone, Giuseppe Mangieri e Chianese Ceglia.

L’udienza preliminare sarà decisiva per stabilire se gli indagati dovranno essere rinviati a giudizio o se le accuse dovranno essere archiviate. Il procedimento rappresenta un passaggio cruciale in una vicenda che ha acceso l’attenzione sulla gestione delle pratiche anagrafiche nel territorio.

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Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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