La notte scorsa a Casalnuovo è avvenuto un tentativo di furto presso la filiale Intesa Sanpaolo. Il colpo è stato sventato grazie al pronto intervento delle guardie giurate, già presenti in zona a seguito dell’allarme.

Assalto notturno in banca a Casalnuovo, danneggiato il bancomat

I malviventi sono riusciti solo a danneggiare il bancomat e le porte dell’istituto, senza riuscire ad accedere all’interno.

L’intervento è stato effettuato dalle guardie in servizio di pattuglia ad Afragola, che alle ore 04:35 ha immediatamente allertato la Control Room Intesa Sanpaolo e la Centrale Operativa della propria vigilanza.

Sul posto sono poi giunte altre pattuglie delle guardie giurate in supporto, e successivamente le Forze dell’Ordine, arrivate alle 5 circa, che hanno avviato le indagini.