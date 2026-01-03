PUBBLICITÀ
HomeCronacaAssalto notturno in banca a Casalnuovo, danneggiato il bancomat
CronacaCronaca locale

Assalto notturno in banca a Casalnuovo, danneggiato il bancomat

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Assalto notturno in banca a Casalnuovo, danneggiato il bancomat
Assalto notturno in banca a Casalnuovo, danneggiato il bancomat
PUBBLICITÀ

La notte scorsa a Casalnuovo è avvenuto un tentativo di furto presso la filiale Intesa Sanpaolo. Il colpo è stato sventato grazie al pronto intervento delle guardie giurate, già presenti in zona a seguito dell’allarme.

Assalto notturno in banca a Casalnuovo, danneggiato il bancomat

I malviventi sono riusciti solo a danneggiare il bancomat e le porte dell’istituto, senza riuscire ad accedere all’interno.

PUBBLICITÀ

L’intervento è stato effettuato dalle guardie in servizio di pattuglia ad Afragola, che alle ore 04:35 ha immediatamente allertato la Control Room Intesa Sanpaolo e la Centrale Operativa della propria vigilanza.

Sul posto sono poi giunte altre pattuglie delle guardie giurate in supporto, e successivamente le Forze dell’Ordine, arrivate alle 5 circa, che hanno avviato le indagini.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati