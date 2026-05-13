Giro d’Italia, arriva la decisione del Comune di Napoli sulle scuole: chiuse in 4 zone della provincia

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Scuole aperte a Napoli giovedì 14 maggio 2026 in occasione del passaggio del Giro d’Italia. A differenza di quanto deciso in altri Comuni dell’area metropolitana, nel capoluogo partenopeo non ci sarà alcuna ordinanza comunale di chiusura degli istituti scolastici. Lo ha chiarito l’assessora all’Istruzione del Comune di Napoli, Maura Striano, spiegando che eventuali modifiche dell’orario scolastico saranno lasciate all’autonomia dei singoli istituti. “Nessuna chiusura – ha dichiarato Striano –. Le scuole valuteranno in autonomia se prevedere una chiusura anticipata”.

La decisione arriva in vista della sesta tappa della 109esima edizione del Giro d’Italia, la Paestum-Napoli, in programma proprio il 14 maggio. L’evento sportivo comporterà inevitabili limitazioni alla circolazione e possibili disagi alla viabilità cittadina, soprattutto nelle aree interessate dal percorso della corsa rosa.

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Nella nota inviata oggi, 12 maggio, alle dieci Municipalità cittadine, l’assessora ha invitato i dirigenti scolastici a valutare eventuali misure organizzative. “In vista del passaggio del Giro d’Italia in città per il prossimo 14 maggio – si legge nel documento – invito, nell’ambito della piena autonomia organizzativa e gestionale, a valutare l’eventuale opportunità di adottare misure di adeguamento dell’orario delle attività didattiche, ove ritenuto necessario in relazione alle limitazioni della circolazione e alle possibili ripercussioni sulla mobilità scolastica”.

Diversa invece la scelta adottata da altri Comuni attraversati dalla tappa. A Palma Campania, Caivano, Pomigliano d’Arco e Casoria i sindaci hanno già firmato ordinanze per la chiusura delle scuole nella giornata del 14 maggio. Anche altri centri dell’hinterland stanno valutando provvedimenti simili per ridurre i disagi legati alla mobilità.

A Napoli, dunque, niente stop generalizzato alle lezioni: saranno i singoli istituti a decidere se anticipare l’uscita degli studenti o mantenere regolarmente le attività didattiche.