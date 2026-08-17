Aversa, morto in spiaggia a Gaeta il medico Domenico Molinaro

Dolore ad Aversa per la morte di Domenico Molinaro, medico militare e cardiologo di 65 anni, deceduto il 14 agosto mentre si trovava sulla spiaggia di Serapo, a Gaeta. Conosciuto da tutti come Mimmo, aveva compiuto 65 anni lo scorso 2 aprile. Il dramma si è consumato intorno alle 13.30, nei pressi dello stabilimento balneare La Nave di Serapo. Molinaro si trovava in acqua quando è stato colto da un improvviso malore e ha perso le forze.

I presenti hanno immediatamente dato l’allarme e prestato i primi soccorsi. Un sanitario che si trovava in spiaggia ha raggiunto il 65enne e ha avviato le manovre di rianimazione, praticando il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del 118. I soccorritori hanno proseguito a lungo i tentativi di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Per il medico non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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La notizia della morte di Molinaro ha profondamente colpito la comunità di Aversa e dell’agro aversano, dove era conosciuto per la sua professione e per i suoi rapporti personali. Questa mattina familiari, amici e conoscenti si sono riuniti nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli per l’ultimo saluto a Mimmo. Una comunità stretta attorno alla famiglia nel giorno dell’addio a un uomo stimato e conosciuto da tanti.