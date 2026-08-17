Castel Volturno, Alessandro D’Angelo muore a 21 anni: fatale l’incidente in moto

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È morto Alessandro D’Angelo, il 21enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 9 agosto a Castel Volturno. Il giovane è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero in condizioni critiche a seguito dei gravi traumi riportati nello schianto.

L’incidente si era verificato intorno alle 3 di notte in via Marinella, nella zona Scatozza, nei pressi di un bar. D’Angelo era alla guida di una moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’altra due ruote.

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Immediatamente soccorso, il 21enne era stato trasportato in codice rosso al Pineta Grande Hospital, dove era stato sottoposto anche a un intervento chirurgico. Nonostante le cure dei sanitari, le sue condizioni non sono migliorate fino al tragico epilogo.

Nel sinistro era rimasto coinvolto anche un altro giovane, di circa 20 anni, trasferito in ospedale con ferite meno gravi.

Restano in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella di una possibile gara tra le due moto, circostanza che dovrà essere verificata nell’ambito delle indagini.