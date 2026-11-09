Aveva la foto di Padre Pio sull'Apecar e scaricava rifiuti nel Napoletano.

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Prosegue a Poggiomarino la stretta contro l’abbandono illecito dei rifiuti. Nel corso di un servizio mirato, la Polizia Municipale ha intercettato un motocarro Ape Car utilizzato per il trasporto di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni. L’operazione è scattata nell’ambito di un’attività di osservazione e appostamento predisposta proprio per contrastare il fenomeno dello smaltimento abusivo sul territorio comunale, con particolare attenzione anche ai rifiuti speciali e pericolosi.

Durante il controllo, gli agenti hanno accertato l’assenza dei titoli abilitativi richiesti per il trasporto dei rifiuti. Per questo motivo è stato disposto il sequestro del mezzo, mentre il conducente, che è risultato anche proprietario del veicolo, e la persona che era con lui sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato previste dal Testo Unico sull’Ambiente.

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Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere anche altre gravi irregolarità. In particolare, sono state contestate violazioni al Codice della Strada per guida senza patente, mancanza della copertura assicurativa obbligatoria e omessa revisione periodica del veicolo, con le relative sanzioni.

L’intervento conferma l’attenzione dell’amministrazione e della Polizia Municipale verso un fenomeno che rappresenta un pericolo per l’ambiente, la salute pubblica e il decoro urbano. La Commissione Straordinaria ha espresso apprezzamento per l’attività svolta dagli agenti, sottolineando l’impegno quotidiano nel contrasto agli illeciti ambientali e nella tutela della legalità.