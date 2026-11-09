Nasconde in casa 150 kg di droga, tradito dallo scarico dell’auto

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Brescia hanno tratto in arresto un cittadino albanese 25enne, incensurato e regolare sul territorio nazionale, per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi da fuoco.

Nello specifico, nell’ambito delle più ampie attività volte al contrasto traffico di sostanze stupefacenti sulla nostra Provincia, gli investigatori della Squadra Mobile, dopo aver approfondito e circostanziato una serie di informazioni acquisite tramite Youpol – la App ufficiale della Polizia di Stato – in prossimità di un’abitazione di Trenzano, hanno notato un giovane intento a scaricare dalla propria autovettura alcune sacche di grandi dimensioni.

PUBBLICITÀ

Un deposito nascosto in casa

Gli Agenti lo hanno dunque sottoposto ad un controllo di Polizia, appurando che si trattava di un venticinquenne albanese il quale, in evidente agitazione, ammetteva sin da dubito di essere in possesso di stupefacenti. La successiva perquisizione veicolare, poi estesa al domicilio, ha dato esito positivo in quanto ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 90 kg di hashish e 60 kg di marijuana, in parte occultati nei borsoni che l’albanese stava scaricando dall’auto, e in parte custoditi in un armadio all’interno dell’abitazione, quest’ultima evidentemente destinata a luogo di stoccaggio ben attrezzato.

Ed infatti l’intero immobile era stato trasformato in un vero e proprio magazzino della droga, con tutta la strumentazione necessaria a gestire la conservazione e l’imballaggio dello stupefacente in attesa della successiva vendita. Oltre alla droga sono stati in infatti rinvenuti e sequestrati:

7 pozzetti refrigerati, idonei allo stoccaggio, per la conservazione della droga;

2 macchine professionali per il sottovuoto;

2 bilance professionali;

Un ingente quantitativo di materiale da imballaggio, rotoli adesivi, diversi tra loro, utilizzati per marchiare i vari tipi di sostanza stupefacente;

1 rilevatore di frequenze/ricevitore per microspie.

A completare il quadro, nascosta sotto a un cuscino sul letto, i Poliziotti hanno sequestrato una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, con matricola abrasa con alcune decine munizioni occultate nel garage dell’abitazione.

Oltre alle armi e allo stupefacente è stata sottoposta a sequestro anche l’autovettura impiegata per il trasporto dei borsoni contenenti la droga.

Il malvivente, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria veniva pertanto tratto in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione abusiva di armi da fuoco e, su disposizione del Pubblico Ministero condotto presso la locale Casa Circondariale “Nerio Fischione”.

Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, in considerazione della gravità di quanto accaduto e della pericolosità sociale del soggetto, dopo aver disposto nei suoi confronti la Revoca del Permesso di Soggiorno, ha emesso nei confronti di costui un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale, in modo da poter poi procedere alla sua ESPULSIONE dall’Italia con accompagnamento nel Paese di provenienza nel momento in cui il soggetto verrà scarcerato.

“L’arresto di questo spacciatore rappresenta un risultato importante nella azione di contrasto alla criminalità comune ed organizzata, in quanto ha consentito di eliminare dal contesto delinquenziale della nostra Provincia un elemento di particolare pericolosità – ha commentato il Questore Sartori –. Anche questo episodio rappresenta una testimonianza di come lo spaccio ed il consumo di stupefacenti nella nostra Provincia rappresenti un fenomeno tutt’altro che occasionale, una vera e propria piaga che deve essere contrastata a tutti i livelli”.