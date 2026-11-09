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Traffico di droga in Campania, 12 arresti: gli affari con camorra e ‘ndrangheta

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Traffico di droga in Campania, 12 arresti: gli affari con camorra e 'ndrangheta
Traffico di droga in Campania, 12 arresti: gli affari con camorra e 'ndrangheta
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Operazione antidroga dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento che coordinati dalla Dda di Napoli hanno notificato 12 arresti nei confronti di altrettante persone ritenute appartenenti a una banda di trafficanti e spacciatori di droga che conduceva i propri affari illeciti tra le province di Benevento e Avellino, precisamente nella Valle Caudina e nella Valle del Vitulanese. Il gip di Napoli ha emesso, complessivamente, 9 arresti in carcere e 3 ai domiciliari, contestando i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana) ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso.

Secondo quanto emerso dalle indagini la banda – che gestiva le piazze di spaccio tra Montesarchio e i comuni vicini – usava metodi coercitivi per farsi restituire i soldi dai debitori insolventi Gli approvvigionamenti di droga, è emerso, avvenivano grazie a contatti con i clan del Napoletano e del Salernitano e anche grazie ai contatti con esponenti di alcune cosche della ‘ndrangheta calabrese. E’ inoltre emerso che stoccaggio, taglio, pesatura e confezionamento degli stupefacenti venivano eseguiti tra abitazioni private e garage.

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Grazie alla copertura offerta da un negozio che vende prodotti sanitari e ortopedici, è ancora emerso, gli indagati veicolavano messaggi criptati e organizzavano riunione operative e la custodia del denaro. Frequenti erano infine i contatti tra gli indagati ed esponenti della camorra locale che si occupava delle azioni intimidatorie finalizzate al recupero dei crediti della compravendita della droga.

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Gianluca Spina
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