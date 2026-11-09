Tiktoker incassa l’Assegno di Inclusione ma nasconde 140mila euro al Fisco

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Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale e di tutela della spesa pubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale Fermo hanno eseguito una verifica nei confronti di un digital content creator, scoprendo che lo stesso ha occultato all’Erario compensi derivanti dal business sul web e ha percepito agevolazioni sociali indebite, grazie alla dichiarazione di redditi molto bassi o pressoché inesistenti.

In particolare, gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Fermo hanno permesso di riscontrare che, a partire dal 2024, il produttore di contenuti telematici on line ha esercitato in maniera professionale ed abituale la propria attività lavorativa, anche come influencer, sulla piattaforma “OnlyFans” e sui principali canali social Instagram e Tik Tok, nascondendo al Fisco oltre 140 mila euro di guadagni derivanti, principalmente, dalla vendita su internet di “contenuti per adulti” e dai canoni di abbonamento corrisposti da numerosi follower per accedere a materiale multimediale in modo esclusivo tramite chat private.

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All’esito dell’attività ispettiva sono state contestate sia violazioni della normativa in materia di imposte dirette e dell’I.V.A. che quelle afferenti alla “tassa etica”, ovvero un’addizionale, introdotta nel 2006, che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi derivanti dalla produzione, distribuzione e/o vendita di contenuti per adulti.

Prendeva l’assegno di inclusione

La persona controllata è stata altresì segnalata alla locale Procura della Repubblica per la fattispecie penalmente rilevante di cui all’art. 8, comma 2, del Decreto Legge 48/2023, in quanto la stessa è risultata percettrice dell’assegno di inclusione, prestazione sociale della quale ha beneficiato indebitamente per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali e la comunicazione delle variazioni dei compensi percepiti.

In virtù del principio di innocenza di cui all’art. 3 del D. Lgs. 188/2021, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda giudiziaria sarà definitivamente accertata ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

L’intervento si inquadra nel più ampio dispositivo di controllo della Guardia di Finanza in ambito provinciale nell’ottica di contrastare l’economia sommersa, focalizzando l’attenzione anche su soggetti che operano nel business digitale sottraendo gli introiti agli obblighi tributari, e di garantire il presidio sul corretto impiego delle risorse pubbliche per fare in modo che vengano assegnate alle persone che ne hanno effettivamente bisogno.