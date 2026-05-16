Base logistica del falso scoperta nel Napoletano, sequestrati 38mila capi

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Trentottomila capi d’abbigliamento e accessori contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in una base logistica del falso nel comune di San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano. Una persona è stata denunciata. I militari hanno iniziato a passare al setaccio la zona di Porta Nolana e del mercato rionale della “Maddalena”, a Napoli, ricostruendo i canali di approvvigionamento e distribuzione di articoli contraffatti.

E’ stato individuato un uomo di nazionalità marocchina, residente nella zona, dedito ad effettuare consegne di merce illegale in diversi “mercati del falso” della città di Napoli. Attraverso una mirata attività di osservazione e pedinamento, è stato così scoperto a San Giuseppe Vesuviano un magazzino di circa 250 mq, al cui interno erano depositate numerose scatole contenenti prodotti contraffatti.

All’esito dell’intervento, le Fiamme Gialle hanno sequestrato l’intero immobile, oltre 38 mila articoli, nonché denunciato una persona per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

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