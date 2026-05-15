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Sarà l’incidente probatorio disposto dalla gip di Napoli Federica De Bellis a fare luce sul decesso di Riccardo Di Cristo, il bambino di Torre del Greco di quasi tre mesi, nato il 25 novembre 2023 e morto all’ospedale Monaldi di Napoli il 16 febbraio 2024.

Dopo la denuncia presentata dai genitori, gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati due medici per la morte del bimbo, venuto alla luce con con una malformazione cardiaca.

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Bimbo morto dopo la cura antibiotica al Monaldi, indagati due medici

L’autopsia evidenziò una infezione a causa della quale il piccolo era stato sottoposto a una cura antibiotica che – viene ipotizzato – sarebbe stata inefficace in quanto il farmaco adoperato sarebbe stato inadeguato.

Il bimbo, a causa delle crisi di cui fu vittima, venne sottoposto a rianimazione per una dozzina di volte prima di morire verosimilmente a causa di una sepsi. A seguito dell’istanza di archiviazione formulata dal pm, la famiglia non si è arresa e con l’avvocato Tommaso Ciro Civitella si sono visti accogliere dalla giudice la loro richiesta di opposizione.

Per l’accertamento irripetibile è stato nominato dalla gip un pool di esperti: Antonio Oliva, specialista in Medicina legale, Carlo Torti, infettivologo, e Gaetano Lanza, cardiologo.