Beve whisky in diretta Fb mentre guida, ubriaco al volante si schianta sulla Statale

Beve un lungo sorso di whisky da una bottiglia mentre è alla guida della sua auto, lungo la strada statale a quattro corsie alle porte di Sassari. Poi pigia sull’acceleratore e inizia una gimcana a tutta velocità fra le auto, sorpassando a destra e a sinistra. Fino a schiantarsi contro una macchina appena uscita da una corsia di accelerazione.

La terribile diretta Facebook dello schianto ha fatto presagire il peggio

Era in diretta su Facebook, con una mano che teneva il volante e l’altra la bottiglia di whisky che si stava scolando. Lo sguardo tutt’altro che lucido. Di qualcuno che non dovrebbe essere sicuramente alla guida di un’auto che sta percorrendo una strada trafficata. Poi, dopo un cambio di inquadratura in cui si vedono altre vetture in velocità, arriva lo schianto. La sua Fiat Punto si ribalta, si sente un fragore di vetri che si rompono e lamiere che si contorcono. Poi più nulla.

Tre feriti lievi nell’incidente

Il video si interrompe all’improvviso, facendo immaginare un finale tragico. Ma fortunatamente, come racconta oggi La Nuova Sardegna, il bilancio dell’incidente avvenuto sulla quattro corsie della ex 131 in direzione Porto Torres (Sassari) è di tre feriti lievi, tutti già dimessi. Per il 36enne, tuttavia, è stato solo l’inizio di un mare di guai.

Il 36enne è stato catturato dagli agenti della Polizia locale di Sassari

Il video della sua ‘performance‘ in diretta è finito nelle mani della Polizia locale di Sassari, che già al momento dei soccorsi si era resa conto dello stato di alterazione psicofisica dell’uomo. L’alcol test effettuato in ospedale avrebbe confermato una grande quantità di alcol nel sangue. Così ora gli agenti, guidati dal dirigente Gianni Serra, stanno procedendo ad accertare le responsabilità penali e amministrative del 36enne, con tanto di video come prova inconfutabile.