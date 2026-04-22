Chiara Della Monica, l’esperta che ha trasformato le sopracciglia in un percorso di armonia e identità

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Dal lavoro sulla ricrescita naturale al trucco permanente consapevole: una visione che mette al centro il volto e la persona

Nel panorama dell’estetica contemporanea, dove le tendenze cambiano rapidamente e spesso impongono standard uniformi, emerge una figura professionale che ha scelto una direzione diversa: quella della naturalezza, dell’ascolto e della personalizzazione. È la storia di Chiara Della Monica, Master in Microblading ed esperta di sopracciglia, che dal 2017 ha costruito un percorso professionale basato su un principio preciso: partire sempre da ciò che la natura offre.

Il suo lavoro non si limita alla tecnica del trucco permanente, ma si sviluppa come un vero e proprio metodo di analisi e valorizzazione del volto. Ogni intervento nasce dall’osservazione della struttura naturale delle sopracciglia, con l’obiettivo di migliorarle, disciplinarle o ricostruirle nel pieno rispetto dell’armonia del viso e dell’identità della persona.

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«Non parto mai dal tatuaggio. Parto sempre dalla natura», è una delle frasi che sintetizza la filosofia di lavoro di Chiara. Il Microblading, infatti, non rappresenta per lei il punto di partenza, ma spesso il punto di arrivo di un percorso più ampio, che può includere la ricrescita del pelo naturale e il riequilibrio della forma dell’arcata sopraccigliare.

Non tutti i casi, sottolinea, sono adatti al trucco permanente. In presenza di determinate condizioni cutanee o situazioni particolari, la scelta ricade su approcci completamente naturali, con l’obiettivo di ottenere comunque un risultato armonico e curato.

Nel suo lavoro quotidiano, Chiara Della Monica si confronta spesso con storie di sopracciglia danneggiate da epilazioni eccessive, trattamenti non riusciti o interventi estetici precedenti non soddisfacenti. Dietro questi casi, racconta, si nasconde spesso un disagio più profondo legato all’immagine di sé e alla difficoltà di riconoscersi allo specchio.

Un tema che per lei ha anche una dimensione personale. Durante l’adolescenza, sopracciglia naturalmente folte e lontane dagli standard estetici del periodo sono diventate motivo di insicurezza e prese in giro. Un’esperienza che, nel tempo, si è trasformata in consapevolezza e successivamente in vocazione professionale. Da quel momento è iniziato un percorso di studio e sperimentazione che l’ha portata a interessarsi sempre più all’estetica e all’armonia del volto.

Nel 2017 una scelta decisiva: lasciare il percorso universitario in psicologia per iscriversi alla scuola di estetica, seguendo quella che definisce una direzione personale chiara, nonostante le iniziali difficoltà e la mancanza di supporto esterno.

I primi anni sono stati caratterizzati da sacrificio e reinvestimento continuo nella formazione. Un investimento che ha progressivamente portato alla costruzione di una clientela sempre più ampia, con donne che arrivano da diverse zone d’Italia per affidarsi al suo metodo.

Nel 2022 arriva un riconoscimento importante: il titolo di Master in una delle accademie più rilevanti del settore del trucco permanente. Da quel momento, Chiara Della Monica affianca all’attività in cabina anche quella di formatrice, trasmettendo la propria esperienza a nuove professioniste del settore.

Il suo insegnamento va oltre la tecnica. L’obiettivo è trasmettere un approccio basato su responsabilità, consapevolezza e rispetto della naturalezza. Un principio che si riflette anche nella sua idea di risultato estetico ideale: un lavoro che non si impone sul volto, ma si integra in modo discreto, valorizzandolo senza alterarne l’identità.

In un settore spesso dominato dall’estetica dell’eccesso, il metodo di Chiara Della Monica si distingue per una visione opposta: quella di un’estetica che non si vede, ma si percepisce. Un equilibrio sottile tra tecnica e naturalezza che, secondo la sua filosofia, permette alle persone di sentirsi semplicemente se stesse, ma nella loro versione migliore.

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