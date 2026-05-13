Polveriera Napoli Est, 49enne colpito nell’agguato in strada

Personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare per un soggetto cl. ‘77 attinto da colpo d’arma da fuoco. Si tratta di Ciro Scotti, residente a Barra, che nel corso dell’agguato di cui è rimasto vittima si trovava insieme alla compagna, che ora verrà interrogata dalla polizia.
Dalla immediata ricostruzione di fatti è emerso che la vittima, poco prima, in zona Barra, sarebbe stata attinta in circostanze ancora da accertare. A sparare sarebbe stato un uomo solitario.
Dinamica in fase di ricostruzione ad opera del Commissariato Ponticelli e della locale Squadra Mobile che procedono.