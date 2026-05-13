HomeCronacaPolveriera Napoli Est, 49enne colpito nell'agguato in strada
CronacaCronaca localePrimo Piano

Polveriera Napoli Est, 49enne colpito nell’agguato in strada

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Polveriera Napoli Est, 49enne colpito nell'agguato in strada
Polveriera Napoli Est, 49enne colpito nell'agguato in strada
PUBBLICITÀ

Personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare per un soggetto cl. ‘77 attinto da colpo d’arma da fuoco. Si tratta di Ciro Scotti, residente a Barra, che nel corso dell’agguato di cui è rimasto vittima si trovava insieme alla compagna, che ora verrà interrogata dalla polizia.

Dalla immediata ricostruzione di fatti è emerso che la vittima, poco prima, in zona Barra, sarebbe stata attinta in circostanze ancora da accertare. A sparare sarebbe stato un uomo solitario.

PUBBLICITÀ

Dinamica in fase di ricostruzione ad opera del Commissariato Ponticelli e della locale Squadra Mobile che procedono.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ