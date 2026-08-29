Mamma abbandona il neonato in strada, scatta il ricovero all’ospedale Santobono

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Stanotte un neonato è stato abbandonato in via Matteotti a Pignataro Maggiore. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, allertati con ogni probabilità da un passante. Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, la mamma avrebbe partorito direttamente in strada prima di allontanarsi. Il piccolo è trasferito d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli per le cure del caso. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità della donna, si riveleranno fondamentali le testimonianze dei residenti e i rilievi attualmente in corso da parte dei militari dell’Arma.

Neonati abbandonati in ospedale a Castel Volturno: “Ora li curiamo come nostri figli”

A Castel Volturno ci sono due culle dove in questo momento il rumore dei monitor accompagna le giornate di due neonati. Si chiamano Michele e Matteo. Sono nati a distanza di un giorno l’uno dall’altro, circa un mese fa, e oggi vengono accuditi dagli operatori della Neonatologia del Pineta Grande Hospital. Sono arrivati al mondo con pesi diversi, ma hanno una storia che li accomuna: entrambi sono stati lasciati in ospedale dalle rispettive madri dopo la nascita. Il reparto è diventato così la loro casa provvisoria, il luogo nel quale vengono nutriti, lavati, controllati e coccolati in attesa che per loro venga individuata una soluzione. A raccontare la loro storia è la dottoressa Enza Roma, responsabile della Neonatologia della struttura.

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