Rissa tra dieci persone in discoteca a Palinuro, ragazzi portati in ospedale

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Una rissa tra almeno dieci persone è scoppiata nella notte in una discoteca di Palinuro, frazione marina di Centola. Due ragazzi, un 27enne e un 30enne di Marina di Camerota, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. I due hanno riportato ferite e contusioni varie non gravi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica della rissa e identificare le persone coinvolte.

Lite in discoteca ad Ischia, ferito il nipote dell’ex boss dei Quartieri

È il nipote di Mario Savio ‘o bellill (in foto), ex boss dei Quartieri Spagnoli, il giovane accoltellato la sera del 22 agosto ad Ischia in un locale. Il giovane, che ha lo stesso nome del nonno, è arrivato all’ospedale Rizzoli in taxi ed è subito stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

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Savio junior non è in pericolo di vita. Inizialmente il ventenne aveva fornito ai sanitari un nome falso, ma poi i suoi parenti si sono presentati in ospedale dando le proprie generalità e chiedendo di lui. I carabinieri hanno approfondito: il giovane è risultato essere sottoposto alla misura dell’affidamento in prova con obbligo di rientro a casa a Napoli entro le ore 22. Si era quindi sottratto al provvedimento.

I militari dell’Arma sono ora impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto e nell’identificazione dell’autore o degli autori dell’aggressione. Da chiarire anche il movente e le circostanze che hanno provocato il ferimento.