Brutale violenza a Marano, 17enne picchiato a calci e pugni. trauma cranico e frattura del naso

Picchiato senza motivo da una baby gang, ancora un triste episodio di violenza in provincia di Napoli. Questa volta i fatti sono avvenuti a Marano, precisamente nei pressi della villa comunale del Ciaurro. A raccontare l’aggressione è Cira De Gregorio, mamma della vittima: “Vorrei condividere con voi quello che è capitato a mio figlio di 17 anni. Sabato, intorno alle 20, a Marano, nella villa comunale Ciaurro, lui era in compagnia dei suoi amici. A loro, si avvicina a loro un gruppo di ragazzini tra i 12 e i 13 anni, e iniziano ad insultare gli amici di mio figlio, che non reagiscono agli insulti. Non contenti, prima si allontanano, e poi ritornano con una decina di ragazzi più grandi. Questi hanno intenzione di picchiare un amico di mio figlio, il quale, si mette in mezzo cercando di farli calmare, e tutti lo riempiono di calci e pugni“.

“Mio figlio accerchiato e picchiato con calci e pugni“

“Mio figlio non ha reagito ha cercato solo di difendersi il viso e la testa. Gli amici guardavano lo scempio cercando di chiamare i carabinieri che non rispondevano al telefono. Appena c’è possibilità, corro per arrivare da lui. Dopo, circa mezzora dopo, arrivano i carabinieri. L’ho portato a Giugliano, in ospedale: è stato ricoverato per una giornata, e gli hanno dato 21 giorni di prognosi: trauma cranico e frattura del naso”.