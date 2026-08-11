Bufera su Zuckerberg: il suo yacht da 300 milioni di dollari ignora richiesta di soccorso in mare

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Mark Zuckerberg nella bufera. Secondo quanto riportato da più fonti autorevoli l’Amministratore delegato di Facebook nei giorni scorsi avrebbe evitato di prestare soccorso col suo yacht ad una piccola barca rimasta senza carburante tra Petersburg e Juneau, in Alaska.

Zuckerberg rifiuta la richiesta d’aiuto ?

Il fondatore di Meta, secondo la ricostruzione dei fatti avrebbe ignorato una richiesta di aiuto arrivatagli via mare. La stampa statunitense afferma come Zuckerberg fosse in mare col suo yacht privato, Launchpad, un superyacht di 118 metri dal valore stimato di circa 300 milioni di dollari. In questo contesto una piccola imbarcazione sarebbe rimasta in panne. Un nave da crociera trovatasi in quelle acque di passaggio, avrebbe tratto in salvo l’equipaggio al posto dello yacht del magnate.

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Il portavoce del magnate chiarisce la questione

La replica dello staff di Zuckerberg non è tardata ad arrivare, infatti a tal proposito un portavoce ha precisato che il fondatore di Facebook non si trovasse a bordo dell’imbarcazione al momento dei fatti. Viene inoltre spiegato come l’equipaggio in questione fosse sintonizzato su una frequenza radio diversa, e nel momento in cui l’SOS è stato intercettato, l’intervento da parte della nave da crociera era già in atto.

Zuckerberg: la sua immagine pubblica rischia di compromettersi ?

L’episodio in questione rischia di appesantire ulteriormente l’immagine pubblica del CEO di Meta, già al centro di accese polemiche per le controversie legate all’impatto sociale dei suoi social network. Al centro della bufera si annovera il riavvicinamento di Zuckerberg a Donald Trump e non da meno il suo stile di vita particolarmente ostentato.