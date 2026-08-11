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Paura ad Ischia, rischia di affondare una barca di nove metri

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Paura ad Ischia, rischia di affondare una barca di nove metri
Paura ad Ischia, rischia di affondare una barca di nove metri
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Due persone adulte di nazionalità italiana sono state soccorse dalla Guardia Costiera di Ischia mentre si trovavano a bordo di una barca di circa nove metri che stava imbarcando acqua e rischiava di affondare nelle acque tra Forio e Ventotene. L’allarme è scattato con una richiesta di soccorso arrivata al numero di emergenza 1530 della Guardia Costiera.

Nelle prime fasi dell’intervento la posizione dell’unità non risultava individuata con precisione e dalla sala operativa di Ischia è stato attivato il dispositivo di ricerca e soccorso, con l’invio della motovedetta SAR CP 807. Raggiunto il tratto di mare indicato, l’equipaggio ha avviato le ricerche fino a individuare l’imbarcazione in difficoltà.

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I due occupanti sono stati messi in sicurezza mentre i militari hanno avviato le operazioni per evitare l’affondamento dello scafo, che stava imbarcando acqua dalla sentina. Con la motopompa in dotazione alla motovedetta è stata aspirata l’acqua presente a bordo, riuscendo così a mantenere a galla l’unità. Superata la fase di emergenza, è intervenuta una ditta specializzata che ha prestato assistenza e provveduto al traino dell’imbarcazione fino al porto di Forio. Qui il natante è stato infine tirato a secco per gli interventi e gli accertamenti necessari. Il soccorso si è concluso senza conseguenze per le due persone a bordo

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