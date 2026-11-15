Cade da una scala nel centro sportivo in provincia di Napoli, uomo in terapia intensiva

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Nel tardo pomeriggio di ieri, un pensionato 85enne di Cercola è caduto da una scala mentre ispezionava un motore per il riciclo dell’acqua, installato negli spogliatoi di una società sportiva di Volla. L’anziano è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale del Mare. È tuttora ricoverato in terapia intensiva, in pericolo di vita. Per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità sono al lavoro i carabinieri della stazione di Volla.