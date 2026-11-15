Colpisce il cognato con una roncola, lite in famiglia finisce nel sangue a Ischia

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Ieri i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione su richiesta d’aiuto di una donna. Poco prima c’era stata una violenta lite tra il marito della signora che ha chiamato il 112 e il fratello della stessa. Per motivi ancora non chiari il marito 38enne aveva colpito alla testa il cognato 31enne.

Il 31enne, a quel punto, avrebbe recuperato una roncola da giardino di circa 40 centimetri e avrebbe inseguito il 38enne che intanto si era rifugiato nel proprio Piaggio Porter. Frantumato il finestrino, il 31enne avrebbe colpito il 38enne più volte all’altezza del volto, al corpo e alle gambe. Il 38enne è stato trasportato dai familiari al PS dell’ospedale di Lacco Ameno e poi elitrasportato all’ospedale di Pozzuoli, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. I carabinieri hanno arrestato il 31enne per tentato omicidio e, una volta che sarà dimesso dall’ospedale, sarà portato in carcere.