Paura maltempo in ospedale a Eboli, cede il solaio in pneumologia

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Momenti di paura all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli, dove il maltempo che si è abbattuto sulla città ha provocato danni all’interno della struttura sanitaria. A cedere è stato il solaio nel corridoio del reparto di Pneumologia, negli ambienti che per anni hanno ospitato la Cardiologia. Il distacco di una parte della copertura ha provocato apprensione tra i pazienti ricoverati e il personale sanitario presente.

Secondo le prime testimonianze, sull’ospedale si sarebbe abbattuta una violenta ondata di maltempo, descritta da alcuni presenti come una tromba d’aria o una bomba d’acqua. Le conseguenze non hanno riguardato soltanto Pneumologia: infiltrazioni e danni sono stati segnalati anche all’interno del reparto di Medicina.

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La situazione è ancora in fase di verifica. Operatori e tecnici sono al lavoro per quantificare i danni e controllare le condizioni dei tredici reparti del presidio ospedaliero. Il maltempo ha provocato anche un’interruzione dell’alimentazione elettrica, rendendo necessario l’intervento del gruppo elettrogeno per garantire la continuità dei servizi.

Particolare attenzione è rivolta anche alle sale operatorie, già finite al centro delle criticità nei giorni scorsi. Venerdì 13 novembre, infatti, la direzione sanitaria aveva disposto la sospensione degli interventi programmati e delle attività chirurgiche non urgenti a causa di infiltrazioni d’acqua e problemi legati alla sterilizzazione degli strumenti. La verifica dei danni provocati dall’ultima ondata di maltempo dovrà chiarire anche le condizioni del blocco operatorio.

Fonte foto: IL MATTINO