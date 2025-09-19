Cade in una buca e si frattura piede e caviglia, condannato il Comune di Caivano

PUBBLICITÀ

Lo Studio Associato Maior annuncia una nuova vittoria giudiziaria nell’ambito della responsabilità civile. Il Tribunale ha infatti condannato il Comune di Caivano al risarcimento integrale dei danni subiti da un cittadino vittima di una grave caduta su suolo pubblico.

Il caso riguarda un pedone che, mentre percorreva una via cittadina, è inciampato in una buca non visibile poiché coperta da rifiuti e fogliame. La caduta ha provocato la frattura del piede e della caviglia, con conseguenti ripercussioni fisiche ed economiche. Nonostante l’evidente responsabilità, l’ente comunale ha negato ogni addebito, costringendo i legali a procedere giudizialmente.

La CTU disposta dal giudice e le testimonianze oculari hanno confermato il nesso causale tra l’insidia e le lesioni, determinando la condanna del Comune al risarcimento delle spese mediche, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre ai costi legali.

“Questa sentenza tutela concretamente i diritti dei cittadini e richiama gli enti pubblici alle loro responsabilità – dichiarano gli avvocati Pierlorenzo Catalano, Michele Francesco Sorrentino e Filippo Castaldo –. Non possiamo accettare che l’inerzia amministrativa metta a rischio la sicurezza collettiva. È nostro dovere continuare a denunciare, tutelare e agire”.

COMUNICATO STAMPA