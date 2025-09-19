PUBBLICITÀ
HomeCronacaCade in una buca e si frattura piede e caviglia, condannato il...
CronacaCronaca locale

Cade in una buca e si frattura piede e caviglia, condannato il Comune di Caivano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Cade in una buca e si frattura piede e caviglia, condannato il Comune di Caivano
Cade in una buca e si frattura piede e caviglia, condannato il Comune di Caivano
PUBBLICITÀ

Lo Studio Associato Maior annuncia una nuova vittoria giudiziaria nell’ambito della responsabilità civile. Il Tribunale ha infatti condannato il Comune di Caivano al risarcimento integrale dei danni subiti da un cittadino vittima di una grave caduta su suolo pubblico.

Il caso riguarda un pedone che, mentre percorreva una via cittadina, è inciampato in una buca non visibile poiché coperta da rifiuti e fogliame. La caduta ha provocato la frattura del piede e della caviglia, con conseguenti ripercussioni fisiche ed economiche. Nonostante l’evidente responsabilità, l’ente comunale ha negato ogni addebito, costringendo i legali a procedere giudizialmente.

PUBBLICITÀ

La CTU disposta dal giudice e le testimonianze oculari hanno confermato il nesso causale tra l’insidia e le lesioni, determinando la condanna del Comune al risarcimento delle spese mediche, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre ai costi legali.

“Questa sentenza tutela concretamente i diritti dei cittadini e richiama gli enti pubblici alle loro responsabilità – dichiarano gli avvocati Pierlorenzo Catalano, Michele Francesco Sorrentino e Filippo Castaldo –. Non possiamo accettare che l’inerzia amministrativa metta a rischio la sicurezza collettiva. È nostro dovere continuare a denunciare, tutelare e agire”.

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati